Катя Лель объяснила, почему пришелец украл ее зуб

Певица Катя Лель заявила, что пришелец якобы украл ее зуб ради ДНК. Об этом она рассказала в шоу «Кстати» на платформе VK Видео.

По словам Лель, инопланетяне хранят зубы людей в собственной картотеке. Она считает, что зубы содержат в себе ДНК, по которой можно все узнать о человеке. Артистка уточнила, что тоже бы смеялась над такой информацией, если бы не видела все своими глазами.

Лель считает, что в тот день пришельцы оказались в Нальчике из-за особенной энергии и гор. По словам звезды, после произошедшего к ней пришли шесть уфологов, у которых были данные о ней. Они сообщили, что у певицы якобы забрали зубы для эксперимента.

Лель подчеркнула, что много раз встречалась с инопланетянами, и уверила, что они все разные. По ее словам, человечество — это творение пришельцев, которое они спасают через энергию музыки. Она уверена, что жители других планет ведут нас «к свету и любви».

В шоу «Кстати» Лель расскажет, как Вселенная помогла ее песне стать лидером в мировом чарте. Гостями программы также стали участники группы «Хлеб».

Впервые Катя Лель заявила о контакте с внеземными цивилизациями в 2019 году. Она утверждала, что в возрасте 16 лет в Нальчике инопланетяне пришли к ней домой, забрали на инопланетный корабль и лишили зубов.

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