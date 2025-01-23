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60-летняяя россиянка сделала пластику, чтобы стать похожей на Shaman: «Я патриотка»

Пенсионерка сделала подтяжку лица из-за желания стать похожей на Shaman
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dr.mironova.dr/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жительница России сделала подтяжку лица, чтобы стать похожей на певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов). Об этом сообщила пластический хирург Елена Миронова в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я вообще-то патриот Российской Федерации, и люблю самую любимую мою песню», — сказала 60-летняя фанатка в опубликованном видео.

В ролике россиянка также исполнила в новом образе хит Shaman «Я русский» в футболке с надписью: «Russia». Она призналась, что стала выглядеть моложе после операции: ее назвали «сопляком», когда она выбирала «самую дешевую водку» в магазине.

«Какой же сюр, у меня сейчас голова взорвется»; «Адский кринж»; «Куда скидывать деньги на лечение?» — написали интернет-пользователи в комментариях.

Накануне в Госдуме предположили, что уже с 1 сентября 2025 года дети начнут изучать патриотические песни современных авторов в школах — в том числе композиции Олега Газманова и Shaman. По словам депутата Сергея Колунова, обсуждение инициативы по внедрению патриотических песен в школы закончится в Госдуме к лету 2025 года.

Ранее мексиканская актриса Барбара де Рехиль поделилась с «Газетой.Ru» впечатлениями от съемок в России.

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