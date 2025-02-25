Раскрыт многомиллионный гонорар Кристины Асмус за один день

Продюсер Дворцов: Кристина Асмус получает до 2 млн рублей за съемочный день

Продюсер Сергей Дворцов заявил сайту «Страсти», что актриса Кристина Асмус получает от 1,5 до 2 млн рублей за съемочный день.

«Это примерно. Зависит от съемочного дня, от проекта, от процесса, режиссера. <…> Сейчас она еще востребованная актриса, артистка. Где-то пользуется спросом», — поделился эксперт.

Дворцов также предположил, что гонорар Асмус в театре практически тот же, что и в кино. По его словам, цена варьируется на 500 тыс. рублей.

В январе Кристина Асмус жаловалась, что до сих пор не восстановилась после травмы ноги. По словам артистки, некоторые поклонники уже начали узнавать ее по хромоте.

Артистка травмировалась на спектакле «Леди Макбет Мценского уезда» в декабре 2024 года. Она поскользнулась на мокром полу и упала во время исполнения хореографических движений. Артистке сделали операцию. В ходе хирургического вмешательства врачи обнаружили, что, помимо передней крестообразной связки, Асмус также порвала мениск. Медики прописали актрисе носить компрессионные чулки.

Ранее сообщалось, что Артуру Смольянинову (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) заблокировали счета в России.