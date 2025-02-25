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«Люблю помоложе»: Наталья Гулькина назвала идеальный возраст для мужчины

Певица Гулькина призналась, что ей нравятся мужчины моложе нее на 10 лет
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Антон Денисов/РИА «Новости»

Певица Наталья Гулькина заявила в беседе с Popcake, что будет рада встретить мужчину, с которым она будет «на одной волне».

«Люблю немножко помоложе, лет на 10. Пацаны лет под 50, имейте в виду», — также отметила знаменитость.

Исполнительница официально была замужем четыре раза. В первом браке с Николаем Гулькиным у нее родился сын Алексей, которому сейчас 38 лет, он пишет музыку. Вторым супругом артистки стал продюсер Константин Терентьев, а третьим — художественный руководитель балета «Street Jazz» Сергей Мандрик.

От хореографа у Натальи Гулькиной есть дочь, Яна появилась на свет в 1999 году. В четвертый раз певица вышла замуж за врача-педиатра Сергея Реутова, но роман закончился в 2021 году.

В октябре 2024 года Гулькина признавалась, что ее сердце свободно, поскольку ей некогда заниматься собой и личной жизнью. Она также сетовала, что мужчины на нее «не реагируют». Певица предполагала, что ее боятся мужчины, так как в их глазах она выглядит самодостаточной женщиной, с которой трудно справиться.

Ранее сообщалось, что звезда Comedy Woman описала мужчину своей мечты.

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