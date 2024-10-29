Наталья Гулькина раскрыла свой идеал мужчины

Экс-солистка «Миража» Наталья Гулькина призналась, что ее сердце свободно, поскольку ей некогда заниматься собой и личной жизнью. Об этом она сообщила mk.ru.

«И так получается, что куда бы я ни приходила, мужчины на меня не реагируют. <...> Либо мужчины все заняты, при деле, при женщинах, либо могут бояться», — заявила артистка.

Гулькина предположила, что в глазах мужчин она выглядит самодостаточной женщиной, с которой трудно справиться. Исполнительница назвала это мнение ошибочным.

«Я обычная, нормальная женщина, которая тоже хочет любви, нежности. В общем, пока вот такая ситуация», — поделилась она.

Также Гулькина раскрыла свой идеал избранника: это уверенный в завтрашнем дне самодостаточный человек, который способен что-то починить или помочь донести. Артистке важно, чтобы у возлюбленного было хорошее чувство юмора и стремление получать удовольствие от жизни.

«А еще я, например, человек, не употребляющий спиртное. Но с этим наверняка могут возникать какие-то сложности», — отметила Гулькина.

Исполнительница официально была замужем четыре раза. В первом браке с Николаем Гулькиным у нее родился сын Алексей, сейчас ему 38 лет, он пишет музыку. Вторым супругом артистки стал продюсер Константин Терентьев, а третьим — художественный руководитель балета «Street Jazz» Сергей Мандрик.

От хореографа у Натальи Гулькиной есть дочь, Яна появилась на свет в 1999 году. В четвертый раз певица вышла замуж за врача-педиатра Сергея Реутова, но роман закончился в 2021 году.

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