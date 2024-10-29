Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Наталья Гулькина раскрыла свой идеал мужчины

Певица Наталья Гулькина пожаловалась, что мужчины на нее не реагируют и боятся

close
Антон Денисов/РИА «Новости»

Экс-солистка «Миража» Наталья Гулькина призналась, что ее сердце свободно, поскольку ей некогда заниматься собой и личной жизнью. Об этом она сообщила mk.ru.

«И так получается, что куда бы я ни приходила, мужчины на меня не реагируют. <...> Либо мужчины все заняты, при деле, при женщинах, либо могут бояться», — заявила артистка.

Гулькина предположила, что в глазах мужчин она выглядит самодостаточной женщиной, с которой трудно справиться. Исполнительница назвала это мнение ошибочным.

«Я обычная, нормальная женщина, которая тоже хочет любви, нежности. В общем, пока вот такая ситуация», — поделилась она.

Также Гулькина раскрыла свой идеал избранника: это уверенный в завтрашнем дне самодостаточный человек, который способен что-то починить или помочь донести. Артистке важно, чтобы у возлюбленного было хорошее чувство юмора и стремление получать удовольствие от жизни.

«А еще я, например, человек, не употребляющий спиртное. Но с этим наверняка могут возникать какие-то сложности», — отметила Гулькина.

Исполнительница официально была замужем четыре раза. В первом браке с Николаем Гулькиным у нее родился сын Алексей, сейчас ему 38 лет, он пишет музыку. Вторым супругом артистки стал продюсер Константин Терентьев, а третьим — художественный руководитель балета «Street Jazz» Сергей Мандрик.

От хореографа у Натальи Гулькиной есть дочь, Яна появилась на свет в 1999 году. В четвертый раз певица вышла замуж за врача-педиатра Сергея Реутова, но роман закончился в 2021 году.

Ранее певица Алена Кравец заявила, что Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) манипулирует Аллой Пугачевой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами