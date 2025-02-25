Звезда Comedy Woman описала мужчину своей мечты

Актриса и юмористка Надежда Сысоева описала в интервью «Леди Mail» мужчину своей мечты.

По словам Сысоевой, ее будущий избранник должен быть добрым, благородным, смелым, ответственным, харизматичным, иметь чувство юмора, любить детей и животных. Она подчеркнула, что ей совершенно неважна медийность партнера.

«Мне очень важно, чтобы он был реализовавшимся в своем деле», — отметила комикесса.

Артистка также раскрыла, что никогда не была в активном поиске второй половинки, поскольку мужчины всегда добивались ее.

«Я стараюсь избегать именно знакомств в интернете, если я не знаю человека и до этого никогда его не видела, я скорее всего не отвечу на сообщение», — поделилась юмористка.

В 2024 году Надежда Сысоева встречалась с блогером Сашей Стоуном. Об их романе стало известно на съемках шоу «Звезды в Африке». Однако вскоре после выхода реалити появились слухи об их расставании.

В июле Сысоева подтвердила разрыв. Артистка уточнила, что рассталась со Стоуном уже после шоу «Выжить в Дубае». Она предпочла не озвучивать причину разрыва.

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