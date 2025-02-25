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«Иначе бы не выжил»: Певцов признался, что пережил трагедию с сыном благодаря вере

Актер Дмитрий Певцов признался, что пришел к вере после трагедии с сыном
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Нина Зотина/РИА «Новости»

Актер Дмитрий Певцов рассказал в интервью изданию «Москва 24», что пришел к вере после трагедии с сыном.

Сына Певцова Даниила не стало 25 августа 2012 года в результате падения с третьего этажа. Вместе с одноклассниками Даниил отмечал пятилетие окончания школы.

Певцов выразил уверенность, что только вера в бога помогла ему справиться с потрясением. Актер признался, что его жизнь разделилась на «до» и «после», когда он пришел к богу.

«Иначе я бы не выжил. Даже моя супруга (актриса Ольга Дроздова. — «Газета.Ru») , мое счастье, мой свет в окошке — не уверен, что она могла бы меня вытащить из ситуации, которая произошла в нашей семье», — сказал артист.

По словам Певцова, обратиться за помощью к богу он решил после прочтения книги «Несвятые святые» митрополита Русской православной церкви Тихона. Сейчас, поделился артист, он продолжает ходить в церковь, стараясь причащаться каждые выходные. Он также приобщил к вере свою жену.

22 февраля стало известно, что Дмитрий Певцов и Александра Захарова, ушедшие в январе 2025 года после конфликта с экс-директором театра Марком Варшавером, вернулись в театр.

Ранее сообщалось, что Киркоров признался в любви к Лолите после ее обвинений в предательстве.

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