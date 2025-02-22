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Певцова и Захарову вернули в «Ленком»

Худрук «Ленкома Марка Захарова» Панков заявил о возвращении в театр Певцова и Захаровой
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Ирина Каледина/РИА «Новости»

Худрук «Ленкома Марка Захарова» Владимир Панков в беседе с агентством «Москва» подтвердил, что актеров Дмитрия Певцова и Александру Захарову удалось вернуть в театр.

Условий возвращения звезд сцены он раскрывать не стал. По словам Панкова, Певцов снова будет играть в спектакле «Юнона и Авось», а Захарова — в «Вишневом саде». Сейчас худрук индивидуально работает с артистами театра, чтобы предотвратить трения.

«Я понимаю, что это, наверное, сложно, но мы стараемся закончить с конфликтами. Я не погружаюсь в них, а пытаюсь уравновесить», — объяснил он.

Панков не сомневается, что «атмосфера должна вернуться в дом» и удастся создать «новый «Ленком», не забывая старый», без конфликтов.

14 января 2025 года Певцов заявил, что фотографию с его изображением сняли со стены почета «Ленкома». Позднее в театре назвали высказывание актера «крайне неэтичным» и заявили, что снимок с изображением артиста висел в фойе даже после его увольнения в 2021 году.

В январе 2025 года дочь Марка Захарова уволили из «Ленкома» после 42 лет службы.

Ранее режиссер фильма о Трампе лишился всех контрактов.

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