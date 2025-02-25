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«Вот и все, ребятки»: звезда «Дома-2» разводится с мужем после скандала с изменами

Блогерша Пинчук объявила о разводе с мужем и совместном воспитании детей
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pinchuk_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звезда шоу «Дом-2» Ирина Пинчук объявила, что разводится с мужем Араем Чобаняном после скандала с изменами. Об этом она рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Вот и все, ребятки. К сожалению, мы разводимся», — написала блогерша.

Объяснять свое решение женщина не стала.

«Мы будем хорошо общаться как родители наших детей. Но, к сожалению, вместе мы не будем», — добавила она.

В ответ блогерша Айза-Лилуна Ай поздравила девушку с разводом и пожелала «новой яркой и самой счастливой жизни».

Недавно Пинчук сообщила, что по ее просьбе «хакеры» взломали переписку Арая и обнаружили его интимные беседы с другими женщинами. Женщину потрясло, в частности, известие об изменах супруга во время ее сложной беременности. Чобанян утверждал, что переписки фейковые, а его жену обманули мошенники.

Ирина и Арай воспитывают двоих сыновей — трехлетнего Давида и годовалого Алана.

Ранее Граймс призвала перестать повсюду снимать ее сына после курьеза на встрече с Трампом.

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