Познер отреагировал на санкции, которые Канада ввела против него

Познер заявил о недоумении из-за введенных против него Канадой санкций

Журналист и телеведущий Владимир Познер в беседе с NEWS.ru выразил недоумение из-за санкций, которые Канада ввела против него.

Журналист признался, что ни о чем не знал.

«Ничего не думаю по этому поводу, кроме недоумения, ничего не могу сказать», — заявил журналист.

Он добавил, что не знает причину, по которой Канада ввела против него ограничения.

Накануне Канада ввела санкции в отношении 33 физических и 44 юридических лиц из России. Помимо Познера, в список попали российские войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, президент федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе, Воздушно-космические силы РФ, международный детский центр «Артек», а также 109 судов, приписываемых так называемому «теневому флоту» России.

В тот же день главы МИД стран — членов Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против России. ЕС, в частности, вводит ограничения против владельцев судов так называемого «теневого флота» России и тех, кто поддерживает или получает выгоду от российского военно-промышленного комплекса.

Ранее Рамзан Кадыров отреагировал на санкции Австралии и Новой Зеландии против своей матери.