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Граймс призвала перестать повсюду снимать ее сына после курьеза на встрече с Трампом

Певица Граймс попросила перестать снимать ее 4-летнего сына от Илона Маска
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Kevin Lamarque/Reuters

Бывшая жена Илона Маска, певица Граймс понадеялась в интервью Time, что ее сын X Æ A-Xi будет держаться подальше от всеобщего внимания.

12 февраля X Æ A-Xi появился на совместной пресс-конференции Маска с президентом США Дональдом Трампом. Позднее в сети появились фото, как мальчик вытирает козявки о стол в Овальном кабинете.

«Я бы хотела, чтобы люди перестали размещать изображения моего ребенка повсюду. Думаю, что слава — это то, с чем нужно соглашаться. И очевидно, что все будет так, как будет. Но я была бы очень благодарна за это. Я могу только просить», — сказала Граймс.

Предприниматель Илон Маск и певица Граймс начали встречаться в 2018 году, а спустя четыре года они заявили о разрыве отношений. В 2020 году у пары родился сын X Æ A-Xi, а в 2022-м — дочь Экса Дарк Сидерель.

В сентябре Граймс подала в суд ходатайство об установлении родительских отношений. Документ направлен на то, чтобы суд установил законных родителей ребенка, если они не состоят в браке. Певица также жаловалась, что Маск не дает ей видеть их общего сына Экса.

Ранее сообщалось, что Пи Дидди уличил правительство США в сокрытии улик.

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