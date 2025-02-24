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Пи Дидди уличил правительство США в сокрытии улик

ABC News: адвокаты Пи Дидди потребовали изъять улики против рэпера
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Evan Agostini/Invision/AP

Адвокаты Пи Дидди (он же — Шон Комбс) призвали изъять улики против рэпера, полученные в результате обыска. Об этом сообщает ABC News.

Защита Комбса утверждает, что прокуратура не может предоставить на суде найденные в домах Пи Дидди улики, поскольку они были получены «незаконно». Адвокаты рэпера уверены, что следствие совершило обыски, ссылаясь на ордера, «противоречащие Конституции».

Представители Комбса не уточнили, по какой причине считают ордеры на обыск «неконституционными». Они заявили только, что судья при их выдаче не учел контекст: следствие опиралось на неназванного продюсера-1, чьи обвинения «никогда не были достоверными».

Адвокаты также заявили, что следственные органы изучили найденные улики выборочно: якобы они намеренно не подключили к делу факты, оправдывающие рэпера, а рассмотрели только те улики, которые доказывали его виновность.

«И вместо того, чтобы предоставить судье честное резюме, правительство скрыло оправдательные улики, чтобы подкрепить дело», — заявили адвокаты в ходатайстве.

Ранее сообщалось, что на Жерара Депардье завели дело.

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