Зарубина о состоянии Ваенги после трагедии с фанаткой: «Ей очень непросто»

Певица Ольга Зарубина: Ваенга не должна зацикливаться на трагедии с фанаткой

Певица Ольга Зарубина заявила, что Елене Ваенге будет тяжело выходить на сцену после трагедии с фанаткой на концерте. Ее слова передает mk.ru.

24 февраля стало известно, что 71-летней слушательницы Елены Ваенги не стало на выступлении артистки в Твери. Причиной трагедии, как утверждают СМИ, стал оторвавшийся тромб. Позднее Ваенга отказалась продолжать концерт, пообещав перенести выступление.

«Она правильно поступила, [что перенесла концерт], там уже никаких эмоций нет. Это очень страшно на самом деле! После такой трагедии какой разговор может быть о песнях! Я лично понимаю Ваенгу и поддерживаю ее решение», — заявила Ольга Зарубина.

Певица также предположила, что впоследствии Елене Ваенге будет тяжело выходить на сцену — у артистки может возникнуть боязнь, что может случиться повторение.

«Морально ей, я думаю, сейчас очень непросто. Главное, ей не зациклиться на произошедшей трагедии <…> Непростая ситуация произошла. Очень нехорошая и неприятная для всех: и для зрителей и для нее», — отметила исполнительница.

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