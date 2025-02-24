Юта пожаловалась на вырезанную из праздничного эфира патриотическую песню

Певица Юта пожаловалась на песню, по ее словам, вырезанную из праздничного эфира Первого канала в День защитника Отечества. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Патриотическую песню «Русские» Юта исполнила совместно с Ансамблем песни и пляски Ленинградского Военного Округа.
«Вышвырнуть Заслуженного артиста России и целый Ансамбль песни и пляски — это за гранью», — комментирует ситуацию она.
В начале февраля Юта рассказала об отношении к уехавшим из России артистам. По словам Юты, уехавшие люди помогли россиянам проявить свое великодушие.
«Мы не тычем в них пальцами, не злорадствуем и не улюлюкаем от того, как им сейчас тяжело. То есть большая часть сограждан относится к этому бегству нейтрально, не делает из этого событие вселенского масштаба», — говорит она.
Ранее солист «Дюны» Виктор Рыбин признался, что обманул медкомиссию, чтобы попасть в морской флот.