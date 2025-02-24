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Юта пожаловалась на вырезанную из праздничного эфира патриотическую песню

Певица Юта заявила, что ее песня «Русские» не попала в эфир Первого канала 23 февраля
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uta_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Юта пожаловалась на песню, по ее словам, вырезанную из праздничного эфира Первого канала в День защитника Отечества. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Патриотическую песню «Русские» Юта исполнила совместно с Ансамблем песни и пляски Ленинградского Военного Округа.

«Вышвырнуть Заслуженного артиста России и целый Ансамбль песни и пляски — это за гранью», — комментирует ситуацию она.

В начале февраля Юта рассказала об отношении к уехавшим из России артистам. По словам Юты, уехавшие люди помогли россиянам проявить свое великодушие.

«Мы не тычем в них пальцами, не злорадствуем и не улюлюкаем от того, как им сейчас тяжело. То есть большая часть сограждан относится к этому бегству нейтрально, не делает из этого событие вселенского масштаба», — говорит она.

Ранее солист «Дюны» Виктор Рыбин признался, что обманул медкомиссию, чтобы попасть в морской флот.

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