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Исполнительница хита Killing Me Softly Роберта Флэк скончалась

Певица Роберта Флэк ушла из жизни в возрасте 88 лет
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ImagePressAgency/face (признан в РФ иностранным агентом) to face (признан в РФ иностранным агентом)/Global Look Press

Американская актриса и певица Роберта Флэк скончалась в возрасте 88 лет. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на представителя артистки.

«Мы убиты горем из-за того, что Роберта Флэк скончалась сегодня утром, 24 февраля 2025 года. <...> Она мирно умерла в окружении своей семьи. Роберта сломала границы и била рекорды», — говорится в заявлении представителя.

Флэк родилась в 1937 году в городе Блэк-Маунтин, штат Северная Каролина. Будущая певица росла в семье музыкантов. В возрасте девяти лет она начала играть на пианино. К 15 годам Флэк получила стипендию и поступила в Университет Говарда, в результате чего стала одной из самых юных студенток в истории учебного заведения.

Певица была одной из главных музыкальных звезд 1970-х годов. Ее композиции The First Time Ever I Saw Your Face, Killing Me Softly with His Song и Feel Like Makin' Love два года подряд выходили на вершину чартов. При этом первые две песни принесли Флэк премию «Грэмми» в номинации «Запись года».

Ранее скончалась британская певица Марианна Фейтфулл.

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