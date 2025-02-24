Зарубина раскрыла имена двух див российской эстрады

Певица Ольга Зарубина раскрыла в беседе с Ura.ru имена двух див российской эстрады.
«Мне постоянно говорят: «На эстраде у нас есть две дивы: «Зарубина и Азиза», — поделилась артистка.
По словам Зарубиной, именно поэтому Азиза должна стать победительницей пятого сезона шоу «Суперстар!». Она назвала коллегу яркой исполнительницей и большим профессионалом своего дела.
Четвертый выпуск пятого сезона «Суперстар!» прошел 22 февраля. Он был посвящен песням Юрия Шатунова. В рамках проекта певица Азиза исполнила композицию «Каждому свое», набрав наибольшее количество баллов жюри.
«В том, что Азиза будет одним из главных фаворитов нынешнего сезона, я даже не сомневалась. <...> В этом выпуске она спела очень тяжелую песню, реквием прозвучал в ее исполнении», — заявила Зарубина.
Накануне Ольга Зарубина заявила, что Елене Ваенге будет тяжело выходить на сцену после трагедии с фанаткой на концерте. Она предположила, что у артистки может возникнуть боязнь, что может случиться повторение.
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