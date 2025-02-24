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Зарубина раскрыла имена двух див российской эстрады

Певица Зарубина назвала себя и Азизу главными дивами российской эстрады
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olgazarubina.off/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)" class="item-image" loading="lazy">
olgazarubina.off/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певица Ольга Зарубина раскрыла в беседе с Ura.ru имена двух див российской эстрады.

«Мне постоянно говорят: «На эстраде у нас есть две дивы: «Зарубина и Азиза», — поделилась артистка.

По словам Зарубиной, именно поэтому Азиза должна стать победительницей пятого сезона шоу «Суперстар!». Она назвала коллегу яркой исполнительницей и большим профессионалом своего дела.

Четвертый выпуск пятого сезона «Суперстар!» прошел 22 февраля. Он был посвящен песням Юрия Шатунова. В рамках проекта певица Азиза исполнила композицию «Каждому свое», набрав наибольшее количество баллов жюри.

«В том, что Азиза будет одним из главных фаворитов нынешнего сезона, я даже не сомневалась. <...> В этом выпуске она спела очень тяжелую песню, реквием прозвучал в ее исполнении», — заявила Зарубина.

Накануне Ольга Зарубина заявила, что Елене Ваенге будет тяжело выходить на сцену после трагедии с фанаткой на концерте. Она предположила, что у артистки может возникнуть боязнь, что может случиться повторение.

Ранее Первый канал объяснил, почему вырезал песню «Русские» из эфира.

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