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Первый канал объяснил, почему вырезал песню «Русские» из эфира

Первый канал: песню «Русские» не удалось вместить в эфир концерта на 23 февраля
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Патриотическую песню певицы Юты вырезали из эфира Первого канала из-за отсутствия эфирного времени на нее. Об этом сообщили изданию NEWS.ru в пресс-службе телеканала.

Представители Первого уточнили, что из финальной версии концерта вырезали не только выступление Юты, но и других «талантливых артистов».

«Потому что полную версию концерта невозможно вместить между новостями в 18:00 и воскресной программой «Время». Эфир подчиняется определенным правилам», — пояснили они.

В пресс-службе телеканала заявили, что ценят Юту как исполнительницу, но они «категорически против того, чтобы рабочий момент использовался для ложных и несправедливых обвинений». По словам представителей Первого, полная версия концерта доступна на сайте канала.

Накануне Юта пожаловалась, что ее песню «Русские» вырезали из праздничного эфира Первого канала в День защитника Отечества. Эту композицию артистка исполняла совместно с Ансамблем песни и пляски Ленинградского Военного Округа.

«Вышвырнуть Заслуженного артиста России и целый Ансамбль песни и пляски — это за гранью», — возмутилась Юта в личном блоге.

Ранее сообщалось, что певица Зарубина рассказала о состоянии Ваенги после трагедии с фанаткой.

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