Экс-супруг Бородиной подарил новой жене особняк за 250 миллионов рублей

Экс-супруг Ксении Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров подарил своей жене Валерии двухэтажный особняк за 250 млн рублей. Об этом Telegram-каналу «Звездач» рассказала специалист по недвижимости Наталья Малышева.

23 февраля Валерия Омарова опубликовала в личном блоге фотографию с ключами в руке на фоне двухэтажного особняка. Тем самым женщина похвасталась, что супруг купил ей недвижимость в России.

«Стоимость дома в районе 250 млн рублей. Здесь территория достаточно большая, а земля сейчас в цене. Особенно в Подмосковье, а особенно в зеленой зоне. Поэтому домик достаточно дорогой», — предположила Наталья Малышева.

Курбан Омаров стал известен после брака с телеведущей Ксенией Бородиной. Они были женаты с 2015 по 2021 год. В их союзе родилась дочь Теона. У бизнесмена также есть сын Омар от первого брака.

В 2022 году стало известно о романе Омарова с Валерией, они узаконили свои отношения в мае 2024 года. 1 февраля 2025 года у пары родился сын. Его имя родители пока держат в секрете. Парапообещала, что назовет имя мальчика на 40 день после его рождения.

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