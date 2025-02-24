Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-супруг Бородиной подарил новой жене особняк за 250 миллионов рублей

«Звездач»: бизнесмен Курбан Омаров купил супруге дом за 250 миллионов рублей
close
zimamoscow/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экс-супруг Ксении Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров подарил своей жене Валерии двухэтажный особняк за 250 млн рублей. Об этом Telegram-каналу «Звездач» рассказала специалист по недвижимости Наталья Малышева.

23 февраля Валерия Омарова опубликовала в личном блоге фотографию с ключами в руке на фоне двухэтажного особняка. Тем самым женщина похвасталась, что супруг купил ей недвижимость в России.

«Стоимость дома в районе 250 млн рублей. Здесь территория достаточно большая, а земля сейчас в цене. Особенно в Подмосковье, а особенно в зеленой зоне. Поэтому домик достаточно дорогой», — предположила Наталья Малышева.

Курбан Омаров стал известен после брака с телеведущей Ксенией Бородиной. Они были женаты с 2015 по 2021 год. В их союзе родилась дочь Теона. У бизнесмена также есть сын Омар от первого брака.

В 2022 году стало известно о романе Омарова с Валерией, они узаконили свои отношения в мае 2024 года. 1 февраля 2025 года у пары родился сын. Его имя родители пока держат в секрете. Парапообещала, что назовет имя мальчика на 40 день после его рождения.

Ранее певец Natan раскрыл, что оставит жене после развода.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами