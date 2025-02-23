Жена Курбана Омарова похвасталась новым домом

Жена бизнесмена Курбана Омарова Валерия сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что они с мужем приобрели недвижимость.

Валерия опубликовала видео на фоне двухэтажного дома. В руках она держала ключи от нового жилья. Блогерша не уточнила, где находится недвижимость и сколько она стоит.

«Ура…» — подписала публикацию жена бизнесмена.

Омаров стал известен после брака с телеведущей Ксенией Бородиной. Они были женаты с 2015 по 2021 год. В их союзе родилась дочь Теона. У бизнесмена также есть сын Омар от первого брака.

Омаров рассказал о романе с Валерией в 2022 году. В мае 2024 года бизнесмен женился на возлюбленной. В июле предприниматель признался, что находился в отношениях с Валерией, когда был женат. Девушка ушла от него, как только узнала о супруге. Омаров заявил, что ему потребовалось полгода, чтобы вернуть возлюбленную. 1 февраля 2025 года у Курбана и Валерии родился сын.

Омаров заявлял, что до встречи с Валерией «жил как на пороховой бочке». Предприниматель заявил, что «вырос» с супругой, несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте.

Ранее Омаров рассказал, почему его дочери от Бородиной не было на выписке из роддома.