Natan раскрыл, что оставит жене после развода

Певец Natan заявил, что будет отдавать три четверти своего заработка жене и детям

Певец Натан Миров (Natan) рассказал в Telegram-канале, что оставит жене в случае развода.

Natan рассказал, что в ближайшие годы построит дом, который не планирует оформлять на себя. Также он хочет отдавать три четверти своего заработка жене и детям. Артист уверил, что никогда «не кичился деньгами». По словам певца, он рожден в скромной и средней семье по заработку.

«Нет богатых родителей. Всегда жил самостоятельно, обеспечивал себя сам, как мог. В этом помогала музыка. Зарабатываю любимым делом. Дети учатся в частных школах и садах. Всегда сыты, одеты, обуты. Снимаю не маленькую хату. Доволен тем, что имею, и благодарен богу, что имею возможность расти и развиваться. Для человека из другой страны мой путь только начинается», — отметил артист.

15 октября Natan рассказал, что между ним и блогершей Лерчек возникла симпатия на проекте «Звезды в джунглях». По словам артиста, он огорчен и разочарован своим недостойным поступком. Музыкант заявлял, что перестал осознавать, где реальность на проекте, потерял контроль и повел себя «как животное». Сама Чекалина призналась, что не знала о браке Мирова.

23 октября жена Natan Анастасия Швецова заявила, что рассталась с мужем за месяц до начала съемок шоу «Звезды в джунглях». 25 ноября журналистка Алена Жигалова заявила, что жена Мирова простила его за измены. Швецова опровергла это.

Ранее Водонаева назвала Natan Петрушкой.