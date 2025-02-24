Политическую речь голливудской звезды прервали на вручении кинопремии

Актриса Фонда намекнула на неприятие политики США на вручении премии SAG

Принимая почетную премию Гильдии киноактеров (SAG, Screen Actors Guild Awards), 87-летняя американская актриса Джейн Фонда сказала политическую речь. Об этом пишет TMZ.

Фонда призвала актеров заботиться друг о друге и о зрителях, которым артисты могут открыть людям «множество новых идей и концепций». Также она попросила звезд проявлять сочувствие.

Сочувствие, продолжила Фонда, не является проявлением слабости или «воукизма» — использование последнего термина означает, что, по мнению актрисы, человеку просто «наплевать на других людей».

Фонда также предсказала, что «в ближайшие дни пострадает множество людей», и актеры должны убедиться, что позаботятся обо всех, независимо от принадлежности к политическим партиям.

В середине ее речь прервала техническая неполадка — динамики заговорили чужим голосом, очевидно, передающим сигнал с другого микрофона.

«Я могу вызывать голоса!» — засмеялась артистка.

Фонда уже много лет является активисткой, борцом за окружающую среду и избирательные права.

Президент США Дональд Трамп, недавно занявший кресло во второй раз, не раз критиковал «воукизм» — усиленное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости.

«Воукизм нужно остановить. Он разрушает нашу страну. Воукизм — это чепуха», — говорил он.

23 февраля фильм «Конклав» получил главную награду Screen Actors Guild Awards.

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