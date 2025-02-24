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Западные критики предрекают победу «Аноры» на «Оскаре»

В Великобритании заявили, что фильма «Анора» должен победить на «Оскаре-2025»
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NEON

Британский кинокритик Стив Роуз заявил, что фильм «Анора» должен получить «Оскар» за лучшую картину. Соответствующее мнение он высказал в статье, опубликованной на The Guardian.

По словам Роуза, «Анору» отличает от большинства конкурентов, номинированных на грядущую премию в категории «Лучший фильм», то, что ее действие происходит в реальности.

«Более того, «Анора» посещает места, куда редко заглядывает мейнстримное кино: грязные улицы, стрип-клубы, ночные кафе, Брайтон-Бич в Бруклине, где живут русская и армянская общины», — подчеркивает он.

Кинокритик называет «Анору» восхитительным фильмом, который полон душевности, страсти, энергии и обычной жизни.

«Это фильм, которым не просто можно восхищаться, а который можно любить. А [главная героиня] Эни — персонаж нашего времени. И когда будущие историки спросят, что произошло в 2024 году, мы сможем ответить: «Она произошла», — подводит итог Роуз.

Церемония вручения премии «Оскар-2025» пройдет 3 марта 2025 года.

Ранее российская актриса Ольга Будина сравнила «Анору» с порнофильмом.

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