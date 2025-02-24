Фильм «Конклав» получил главную награду Screen Actors Guild Awards

Кинокартина «Конклав» режиссера Эдварда Бергера получила награду Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Awards) за лучший актерский состав в художественном фильме. Об этом говорится на официальном сайте премии.

На победу в данной категории претендовали также фильмы: «Анора» (Anora, 2024) Шона Бэйкера, «Эмилия Перес» (Emilia Pérez, 2024) Жака Одиара, «Боб Дилан: Никому не известный» (A Complete Unknown, 2024) Джеймса Мэнголда и «Злая: Сказка о ведьме Запада» (Wicked: Part I, 2024) Джона Чу.

В прошлом году самую престижную награду гильдии получила биографическая драма Кристофера Нолана «Оппенгеймер». После этого фильм был призван лучшей картиной года в премии «Оскар».

До этого стало известно, что актер Тимоти Шаламе был удостоен награды SAG Awards в категории «Лучшая мужская роль». Франко-американский актер удостоился награды роль в фильме «Боб Дилан: Никому не известный» (A Complete Unknown, 2024).

Гильдия киноактеров США, основанная в 1933 году, представляет интересы артистов кино и телевидения, а также других работников индустрии в Соединенных Штатах. Награды были учреждены организацией в 1995 году, и с тех пор ежегодно проводятся церемонии, отмечающие выдающиеся достижения в актерском мастерстве.

Ранее Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе появились на публике в парных кольцах за $85 тысяч.