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Раскрыт гонорар Паршуты за большой концерт в Москве

«Звездач»: певица Паршута заработает почти 2 млн рублей за концерт в Москве
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Из личного архива

Экс-участница «Фабрики звезд», певица Юлия Паршута заработает почти 2 млн рублей за концерт в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Выступление артистки состоится 1 марта на концертной площадке 1930 Moscow, которая вмещает в себя свыше 2 тыс. человек.

Стоимость самого бюджетного билета составляет 3 тыс. рублей, а самого дорого — 15 тыс. рублей. По информации «Звездача», всего за концерт Паршута получит около 1,8 млн рублей.

Накануне стало известно, что стоимость одного билета на концерт Басты в Екатеринбурге повысилась на 10 тыс. рублей. Согласно информации Ura.ru, еще 20 января цена одного билета в VIP-зону с собственным балконом и обслуживанием по системе «все включено» составляла 15 тыс. рублей, но уже к 24 февраля стоимость увеличилась до 25 тыс. рублей.

Также, отмечает Ura.ru, стали дорожать и более бюджетные места на концерт Басты: цена за билет на танцпол и в фан-зону выросла на 100 рублей, а в сектор С — на 500 и 1 тыс. рублей.

Выступление Басты должно состояться 19 июля. Мероприятие будет идти два часа. На нем рэпер обещает исполнить такие свои хиты, как «Моя игра», «Сансара», «Медлячок» и другие.

Ранее сообщалось, что комик Михаил Галустян назвал неожиданностью внесение в санкционный список Евросоюза.

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