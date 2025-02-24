«Москва близка по духу»: испанский дирижер Оливер Диаз признался в любви к России

В Москву на 35-летие театра «Геликон-опера» прилетел испанский дирижер Оливер Диаз, поставивший здесь восемь лет назад оперу «Трубадур». Он признался, что любит Россию, так как ее жители, в том числе артисты, близки ему по духу, а также рассказал о любимых блюдах русской кухни. Он открыл серию интервью в честь юбилея театра, которую запустил агрегатор СМИ2 совместно с глагоL.

Дирижер прибыл в Россию, чтобы лично дирижировать спектаклем. Отвечая на вопрос о том, как постановка изменилась за прошедшие годы, он ответил, что она «живет и эволюционирует», привлекая новых артистов, каждый из которых привносит что-то свое. По его словам, основатель и худрук театра Дмитрий Бертман изменил некоторые детали, однако его гениальность позволяет прочувствовать состояние людей и чувства персонажей – ревность, зависть, любовь и другие.

«Гениальность в том, что, изменив, с одной стороны, спектакль, он сохранил всё то важное, что должно было остаться», — подчеркнул Диаз, добавив, что часами говорить об уникальности русской постановки, которую считает гениальной и тонкой.

Говоря о местах, где ему наиболее комфортно жить и работать, дирижер назвал Испанию, Италию и Россию. Он признался, что всегда рад своим поездкам в РФ и начинает улыбаться, как только «самолет касается взлетно-посадочной полосы в Москве.

«Русские люди и русские артисты – они близки мне по духу, — пояснил Диаз. — Чувствую себя как дома».

Успел испанский дирижер оценить и русскую кухню – по его словам, он очень любит блины, а его супруга – икру. Он также рассказал, что ему нравится традиция, когда подают небольшие порции крепкого алкоголя к закускам, как это принято в России.

«В нашей традиции спиртное подают ближе к концу обеда, а у вас, и мне это очень нравится, вино и крепкие напитки подаются вместе с закусками, что очень удобно», — отметил дирижер.

Напомним, в прошлом году гендиректор и худрук «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман рассказал, что артисты театра продолжают гастролировать в Европе, несмотря на то, что все контракты с зарубежными театрами отменены. По его словам, театр открывает для себя «новые площадки» — например, труппа гастролировала в Таиланде и приняла участие в Международном фестивале музыки и танца в Бангкоке.

Ранее старейшая опера в Италии отменила спектакли с Ильдаром Абдразаковым.