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Зарубежные театры разорвали контракты с «Геликон-оперой»

Худрук «Геликон-оперы» Бертман: солисты театра продолжают гастролировать в Европе

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Генеральный директор и художественный руководитель театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман рассказал о разорванных контрактах с зарубежными партнерами. Его цитирует ТАСС.

«У меня отменены все контракты с зарубежными театрами», — сказал режиссер, обратив внимание на то, что один из контрактов поставлен на паузу.

Солисты театра, подчеркнул он, продолжают гастролировать в Европе.

«Недавно наша солистка пела в Венской государственной опере, сейчас еще один наш солист поет. Другой — в «Ковент-Гардене» много поет, кто-то в Метрополитен-опере», — уточнил он.

По словам худрука, в настоящее время театр открывает для себя «новые площадки». Он добавил, что недавно «Геликон-опера» гастролировала в Таиланде и приняла участие в Международном фестивале музыки и танца в Бангкоке. В Таиланде российские артисты представили новинки — оперу Верди «Аида».

Накануне режиссер Мотои Миура признался, что в Японии скучают по российским артистам и отношение японцев к русской классике не изменилось, несмотря на «отмену» на Западе.

Ранее Тутта Ларсен объяснила, почему осталась в России.

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