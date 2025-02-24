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Названа причина смерти 71-летней фанатки на концерте Елены Ваенги

Зрительница умерла на концерте певицы Ваенги из-за оторвавшегося тромба
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Руслан Кривобок/РИА Новости

Названа причина внезапной смерти 71-летней фанатки российской певицы Елены Ваенги на концерте в Твери. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

Изданию стало известно, что женщина умерла во время антракта из-за оторвавшегося тромба. Организаторы рассказали, что во время концерта в зале был отключен калорифер (устройство для теплообмена), но температурный режим при этом якобы был в норме.

В зале, уточняет издание, была полная посадка, на площадке была аптечка, но организаторы не могли оказать первую помощь до приезда медиков.

71-летняя женщина пришла на концерт Ваенги с подругой, которой также стало плохо. Другие зрители утверждали, что в зале якобы было душно.

Певица отказалась вести концерт после смерти тверичанки и пообещала спеть в следующий раз по тем же билетам.

Ранее в Северной Осетии во время концерта умерла заслуженная артистка страны, руководитель оркестра государственного ансамбля Северной Осетии «Алан» Эльза Датиева.

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