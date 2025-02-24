Ваенга отказалась петь после смерти женщины на ее концерте

Певица Елена Ваенга отказалась вести концерт после смерти жительницы Твери во время антракта и пообещала спеть в следующий раз по тем же билетам. Об этом «Газете.Ru» рассказала одна из зрительниц Елена.

«Во время антракта женщина шла к выходу, ей стало плохо, она упала. Ее подхватили другие женщины и вынесли в фойе. Сразу же стали искать врачей среди зрителей по микрофону и вызвали скорую. Но, видимо, смерть наступила мгновенно. После антракта вышла Ваенга и сказала, что это впервые на ее концерте, и она не может петь песню «Снова курю, мама, снова», когда в фойе человек лежит. Зрители требовали продолжения концерта. Ваенга сказала, что зрителей она понимает, заплатили деньги и тд, поэтому вызвала на сцену представителя из организаторов концерта и объявила, что на следующей неделе будет определена дата нового ее концерта в Твери взамен этого по старым билетам», – рассказала она.

По словам Елены, во время мероприятия было душно, но первая часть концерта прошла «на ура».

«В зале было душновато, но не критично, безумной жары и духоты не было. С моей точки зрения, достойный поступок Ваенги. Первое отделение прошло на ура. Когда выходили из зала, труп лежал в фойе накрытый и отгороженный постером, рядом были врачи из скорой. Видимо, ждали перевозку», — заключила зрительница.

До этого Life со ссылкой на SHOT сообщил, что во время концерта Ваенги в тверском ДК «Пролетарка» скончалась 71-летняя зрительница. По информации канала, во время выступления в зале было душно, двум женщинам стало плохо.

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