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Известная телеведущая призналась в краже

Телеведущая Элли Костелло рассказала, что украла сувенир из ресторана
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elliecostellotv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Британская телеведущая Элли Костелло рассказала в эфире телеканала GB News, что однажды украла сувенир из ресторана. Об этом сообщает express.co.uk.

Костелло и ее соведущий Стивен Диксон обсуждали жалобу известного шеф-повара Гордона Рамзи на то, что посетители своровали более 500 фигурок кошек со столов его лондонских ресторанов. Диксон признался, что «нисколько не удивлен» таким поступком, а Костелло заявила, что тоже «с удовольствием положила бы одну из этих золотых кошек в свою сумочку» на месте гостей заведения.

Костелло отметила, что с ней происходил подобный случай.

«Есть один ресторан, не буду говорить, как он называется, но у них на столе лежат маленькие золотые рыбки, и это очень мило. Вероятно, я случайно положила себе в сумочку одну из них», — вспомнила телеведущая.

Костелло до сих пор хранит этот сувенир на полке у себя дома. Диксон посчитал, что его соведущей не стоило брать рыбку из ресторана.

Как отмечает express.co.uk, некоторые зрители раскритиковали Костелло из-за воровства, а другие признались, что тоже имеют такую рыбку у себя в доме.

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