У Волочковой украли платье за полмиллиона рублей

Дизайнер Джемал Махмудов сообщил в беседе с POPCAKE, что у балерины Анастасии Волочковой украли платье за полмиллиона рублей.

По словам Махмудова, год назад поклонник Волочковой заказал у него мятное платье «Тиффани» с накидкой из органзы за 500 тысяч рублей. Наряд был украшен ручной вышивкой, над которой дизайнер работал две недели.

«Проблема в том, что само платье она (Волочкова) потеряла. Она оставила его в баре. В итоге кто-то его там стыбзил. И она мне звонит на следующий день, спрашивает: «Ты не забрал платье?» Я говорю: «Нет, я оставил его тебе, Насть». В итоге мы это платье ищем почти год», — рассказал дизайнер.

В январе Анастасия Волочкова сообщила, что планирует открыть на Мальдивах балетный центр, который будет носить ее имя. По словам балерины, там каждый желающий сможет исполнить свою мечту и прикоснуться к миру высокого искусства.

Знаменитость ездит на Мальдивы два раза в год — на майские праздники и в январе. Она называет острова своей дачей.

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