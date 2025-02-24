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Сысоева рассказала, в каких продуктах себя ограничивает

Актриса Надежда Сысоева заявила, что ест много хлеба и картофеля
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса и юмористка Надежда Сысоева призналась в интервью «Леди Mail», что придерживается интуитивного питания.

Сысоева ест все, что ей хочется, без особых ограничений. Она старается каждый день питаться овощами, пить много воды. Артистке также нравится кофе флэт уайт. Из сладкого знаменитость отдает предпочтение халве и шарлотке.

«Конечно, стараюсь не есть много хлеба и картофеля — это все отражается на фигуре», — поделилась артистка.

Сысоева призналась, что очень любит ухаживать за собой. Она рассказала о своих «магических ритуалах».

«Проснулся, включил музыку, и желаешь себе доброго утра. Также люблю ручные и аппаратные массажи, немного легкой йоги. И, конечно, ежедневная прогулка с Расти заменяет мне кардио. Летом достаю свой велосипед и катаюсь по паркам и набережным Москвы», — поделилась юмористка.

В 2024-м Надежда Сысоева встречалась с блогером Сашей Стоуном. Об их романе стало известно на съемках шоу «Звезды в Африке». Однако вскоре после выхода реалити появились слухи об их расставании.

В июле Сысоева подтвердила разрыв. Артистка уточнила, что рассталась со Стоуном уже после шоу «Выжить в Дубае». Она предпочла не озвучивать причину разрыва.

Ранее звезда Comedy Women пострадала из-за шоу «Выжить в Самарканде».

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