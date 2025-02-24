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Елена Николаева ответила, почему Вдовин не подарит дочери от Волочковой квартиру

Телеведущая Николаева намекнула, что дочь Волочковой не просила квартиру
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mnogokolyasok/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Елена Николаева рассказала в беседе с Woman.ru, что ее муж, бизнесмен Игорь Вдовин, не планирует покупать дочери Ариадне квартиру в качестве свадебного подарка.

Николаева считает, что дарить надо то, о чем просят. Она намекнула, что Ариадна не просила о квартире.

«Они начинают новую жизнь, зарабатывают на нее. Или нематериальное что-то. Она цельный человек. Ей все вот это не нужно. Преподает английский и французский язык, очень хорошо преподает. У нее ребята-младшеклассники. В ней есть этот дар», — заявила телеведущая.

Дочь Вдовина и Анастасии Волочковой, 19-летняя Ариадна, выйдет замуж за 23-летнего Никиту Григоряна. Жених дочери знаменитости числится учредителем нескольких компаний, занимающихся уборкой зданий и продажей табачных изделий.

В январе Волочкова призналась, что не будет покупать квартиру дочери. Волочкова считает, что отец Ариадны, бизнесмен Игорь Вдовин, должен взять на себя покупку квартиры и все расходы на свадьбу дочери. На данный момент известно, что свадьбу оплатит сама Волочкова.

Ранее стало известно, сколько миллионов рублей Волочкова потратит на свадьбу дочери.

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