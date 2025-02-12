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Стало известно, сколько миллионов рублей Волочкова потратит на свадьбу дочери

«КП»: балерина Волочкова потратит на свадьбу дочери не менее 10 млн рублей
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Ирина Иорданова

Балерина Анастасия Волочкова потратит на свадьбу дочери Ариадны не менее 10 миллионов рублей. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, аренда особняка Мясникова, где будет проходить свадебная церемония дочери балерины, стоит около 2 миллионов рублей. Остальные расходы пойдут на приготовление еды, торта, платья и прочего. Торжество пройдет 26 апреля.

«Ариша сама выбрала это место. Видимо, хочет такую же царскую свадьбу, как у мамы. Пока по-царски не получится, но обещаю, что будет по-королевски! Я все организую им сама. Что могу сказать? Счастлива за них, ребята очень любят друг друга, и я рада, что Ариша определилась. Скоро у них роспись, а потом и венчание, которое пройдет в Питере», — рассказала артистка.

19-летняя Ариадна выйдет замуж за 23-летнего Никиту Григоряна. Жених дочери знаменитости числится учредителем нескольких компаний, занимающихся уборкой зданий и продажей табачных изделий.

Ариадна родилась в отношениях Волочковой с бизнесменом Игорем Вдовиным. Дочь балерины несколько лет назад съехала от матери к отцу и мачехе. Девушка объясняла в интервью, что решилась на это ради экономии времени: у родителя квартира в центре Москвы, и ей гораздо удобнее добираться от него до места учебы и на тренировки.

Ранее Волочкова отказалась судиться с Пенсионным фондом России.

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