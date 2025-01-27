Волочкова объяснила, почему не подарит дочери квартиру

Балерина Анастасия Волочкова призналась в шоу «Ты не поверишь!», что не будет покупать квартиру дочери Ариадне.

Волочкова считает, что отец Ариадны, бизнесмен Игорь Вдовин, должен взять на себя покупку квартиры и все расходы на свадьбу дочери.

«Деньгами, квартирами должен помогать отец, забравший в моей жизни мои все деньги. Когда мне нужны были деньги на воспитание дочери. Просто ситуация в другом. У папы уже два сына маленьких. Поэтому, я думаю, ему совсем не до Ариадны», — отметила танцовщица.

Волочкова пока не знает, что подарить дочери на свадьбу. Она хочет преподнести какой-то памятный презент. Балерина добавила, что подарила Ариадне икону Петра и Февронии на Новый год.

«Ариадна очень была этому рада. Я в серебряном окладе все красиво так сделала. Петр и Феврония — это покровители семьи», — поделилась артистка.

19-летняя Ариадна выйдет замуж за 23-летнего Никиту Григоряна. Жених дочери знаменитости числится учредителем нескольких компаний, занимающихся уборкой зданий и продажей табачных изделий.

Ранее Волочкова рассказала, как стала «ночной жрицей» на Мальдивах.