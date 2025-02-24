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В Госдуме призвали признать Наргиз иноагентом за «шакалий поступок»

Депутат Альшевских обвинил Наргиз в финансировании ВСУ и призвал признать ее иноагентом
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nargizzakirova_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Депутат Госдумы Андрей Альшевских сообщил в Telegram-канале, что обратился в министерство юстиции России с просьбой признать певицу Наргиз Закирову иностранным агентом.

Альшевских приложил документ, в котором сказано, что Минюст проведет проверку в отношении Наргиз на наличие сведений, подтверждающих признаки иностранного агента. Депутат заявил, что Закирова прославилась благодаря российскому музыкальному конкурсу «Голос», а теперь спонсирует ВСУ. Он назвал артистку «бесноватой русофобкой» и «пособницей неонацистского киевского режима».

«Передавал в компетентные органы материалы об ее злодеяниях. Жду справедливой оценки… Шакалий поступок Наргиз, участие в сборе средств на нужды ВСУ, никогда не забудем и не простим», — заявил депутат.

После начала спецоперации на Украине Наргиз раскритиковала действия российского правительства и уехала в Узбекистан. После этого певице закрыли въезд в РФ на 50 лет.

В ноябре 2023-го сообщалось, что пранкеры Вован и Лексус позвонили певице Наргиз и от имени бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко спросили про финансирование ВСУ. Исполнительница отметила, что высылает деньги на восстановление, беженцам либо для ВСУ. Затем она показала татуировку с гербом Украины, а после пообещала набить еще одну со Степаном Бандерой.

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