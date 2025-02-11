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Максим Фадеев назвал самое больше сожаление в жизни

Продюсер Фадеев назвал знакомство с Наргиз самым большим сожалением в жизни
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Продюсер Максим Фадеев признался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что знакомство с певицей Наргиз Закировой стало его самым большим сожалением в жизни.

Фадеев скрыл часть имени Наргиз под звездами, отвечая на вопрос о своем сожалении.

В июле 2023 года Фадеев пригрозил певице Наргиз продолжить обращаться в суд из-за прав на его песни. Фадеев напомнил, что после расторжения контракта с Наргиз, еще в августе 2019 года, он запретил артистке исполнять произведения из его каталога.

После начала спецоперации на Украине Наргиз раскритиковала действия российского правительства и уехала в Узбекистан. После этого певице закрыли въезд в РФ на 50 лет.

В ноябре 2023-го сообщалось, что пранкеры Вован и Лексус позвонили певице Наргиз и от имени бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко спросили про финансирование ВСУ. Исполнительница отметила, что высылает деньги на восстановление, беженцам либо для ВСУ. Затем она показала татуировку с гербом Украины, а после пообещала набить еще одну со Степаном Бандерой.

Ранее Наргиз объяснила свое выдворение из Узбекистана неблагонадежностью страны.

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