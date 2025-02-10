Юра Борисов раздал розы в московском метро

Актер Юра Борисов появился в московском метро в образе писателя Александра Пушкина. Об этом сообщила заместитель начальника Мосметро Юлия Темникова в Telegram-канале.

Борисов раздавал розы пассажирам метро на станции «Пушкинская».

«Кого только не встретишь в московском метро! А вы кого раньше узнали на фото: Александра Сергеевича или Юру Борисова?» — написала Темникова.

Борисов сыграл известного писателя в фильме Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина». Картина расскажет о жизни Александра Пушкина от лицейских дней до последней дуэли. В ролях — Алена Долголенко (Наталья Гончарова), Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Аня Чиповская (графиня Елизавета Воронцова), Светлана Ходченкова (княгиня Авдотья Голицына), Сергей Гилев (Александр Бенкендорф), Флориан Десьендра (Жорж Дантес).

В широкий прокат лента выйдет 14 февраля. Кроме того, «Пророк» получил международный прокат.

23 января стало известно, что Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за драмеди «Анора».

Ранее Собчак назвала один из секретов Юры Борисова.