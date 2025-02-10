Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юра Борисов раздал розы в московском метро

Актер Юра Борисов в образе Пушкина подарил пассажирам метро розы
close
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актер Юра Борисов появился в московском метро в образе писателя Александра Пушкина. Об этом сообщила заместитель начальника Мосметро Юлия Темникова в Telegram-канале.

Борисов раздавал розы пассажирам метро на станции «Пушкинская».

«Кого только не встретишь в московском метро! А вы кого раньше узнали на фото: Александра Сергеевича или Юру Борисова?» — написала Темникова.

Борисов сыграл известного писателя в фильме Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина». Картина расскажет о жизни Александра Пушкина от лицейских дней до последней дуэли. В ролях — Алена Долголенко (Наталья Гончарова), Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Аня Чиповская (графиня Елизавета Воронцова), Светлана Ходченкова (княгиня Авдотья Голицына), Сергей Гилев (Александр Бенкендорф), Флориан Десьендра (Жорж Дантес).

В широкий прокат лента выйдет 14 февраля. Кроме того, «Пророк» получил международный прокат.

23 января стало известно, что Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за драмеди «Анора».

Ранее Собчак назвала один из секретов Юры Борисова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами