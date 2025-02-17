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Фильм о Пушкине с Юрой Борисовым стал лидером проката в России

«Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым возглавил прокат в России
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Прокат в России и странах СНГ возглавил фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в заглавной роли. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com. Картине о жизни русского поэта от лицейских дней до последней дуэли удалось заработать за выходные 417 млн руб.

На втором месте с 143,5 млн руб. расположился российско-армянский приключенческий фильм «Манюня. День рождения Ба» по мотивам книг Наринэ Абгарян с воспоминаниями о ее детстве. Третью строчку занял фильм казахстанского режиссера Акана Сатаева «Рэкетир: Новые времена», собравший 100 млн руб. Это третья часть франшизы о боксере из Алма-Аты. В ленте главный герой после освобождения из тюрьмы сталкивается с последствиями своих действий и стремится к искуплению.

В ночь на 17 февраля состоялось вручение премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Лучшей актрисой была названа Майки Мэдисон за роль в драме «Анора» режиссера Шона Бэйкера. В картине она сыграла стриптизершу из Бруклина, которая выходит замуж за сына олигарха из РФ. Ее партнерами в фильме стали россияне Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.

Ранее стало известно, кто обошел Юру Борисова на BAFTA.

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