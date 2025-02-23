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Глюкоза подняла свой гонорар на полмиллиона рублей

SHOT: певица Глюкоза подняла свой гонорар до 3 млн рублей
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Телеграм-канал «Glukoza»

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) повысила свой гонорар на полмиллиона рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Глюкоза берет за концерт 3 миллиона рублей. В ее райдере прописаны личные охранники, бутылка коньяка и запрет на несогласованную съемку.

20 июля в Красноярске состоялся концерт Глюкозы, очевидцы которого заявляли, что артистка чуть не сорвала выступление. Поп-исполнительница не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах. Позже Чистякова-Ионова заявила, что причиной ее странного поведения на сцене стал прием антидепрессантов и снотворных.

22 октября Глюкозу задержали в аэропорту Шереметьево, а затем признали виновной по ч. 1 ст. 6.9 КоАП («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача»). Вскоре артистка заявила, что полиция специально караулила ее в аэропорту по доносу, а сама она в тот момент была трезвой. Певица выразила мнение, что ее пытается «уничтожить влиятельный человек». Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее был раскрыт гонорар Павла Прилучного.

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