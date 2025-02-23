Милана Тюльпанова заявила, что Кержаков платит ей за алименты один рубль

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова, блогерша Милана Тюльпанова, в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обвинила экс-супруга в том, что тот платит ей алименты суммой в один рубль в месяц.

Тюльпанова опубликовала ролик, в котором показала, что Кержаков отправил ей рубль якобы за алименты. В ответ Кержаков назвал заявление бывшей жены враньем. Он показал все выплаты Тюльпановой за февраль. Сначала он отправил экс-супруге 85 тысяч рублей, а затем рубль, где пояснил, что вышеперечисленная сумма — это алименты на ребенка.

Тюльпанова вышла замуж за Кержакова в 2015 году. 10 апреля 2017 года у них родился сын Артемий. В 2019-м супруги развелись. По решению суда мальчик остался жить со своей матерью.

По словам Тюльпановой, бывший муж практически не участвует в воспитании ребенка. Однако она уверяла, что не настраивает мальчика против отца. Как отмечала блогерша, для Артемия спортсмен по-прежнему остается примером для подражания.

В январе 2025 года Милана Тюльпанова заявила, что получила две травмы во время съемок реалити-шоу «Выживалити».

Ранее Милана Тюльпанова ответила на слухи наличии имплантов в ягодицах.