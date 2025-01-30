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Милана Тюльпанова ответила на слухи наличии имплантов в ягодицах

Блогерша Милана Тюльпанова опровергла, что у нее есть импланты
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Личный архив Миланы Тюльпановой

Блогерша Милана Тюльпанова опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) наличие имплантов в ягодицах.

Тюльпанова заявила, что отсутствие имплантов может подтвердить пластический хирург Тимур Хайдаров.

29 января издание «СтарХит» сообщило, что Тюльпановой потребовалась срочная медицинская помощь на съемках реалити-шоу «Выживалити». По их данным, она почувствовала боль в ягодицах после падения во время одного из испытаний — и в итоге ее госпитализировали с подозрением на воспаление.

Как утверждает издание, в больнице выяснилось, что Тюльпанова якобы повредила импланты в ягодицах при падении. Врачи посоветовали ей лечь на операцию, чтобы избежать сепсиса, но блогерша отказалась от хирургического вмешательства.

Второй сезон реалити-шоу «Выживалити» выйдет 14 февраля на телеканале «Пятница!». Ведущим соревновательного реалити останется актер Вадим Демчог. Всего за главный приз в 10 млн рублей поборются 16 звездных участников.

В шоу примут участие Александр Головин, Никита Турчин, Ксения Новикова, Мария Пасека, Владимир Тишко и Сергей Дружко.

Ранее режиссер Евгений Марчелли попал в больницу в состоянии средней тяжести.

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