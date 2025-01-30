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Милане Тюльпановой пришлось делать операцию из-за травмы на «Выживалити»

Блогерша Тюльпанова призналась, что получила две травмы на шоу «Выживалити»
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Личный архив

Блогерша Милана Тюльпанова заявила в беседе с kp.ru, что получила две травмы во время съемок реалити-шоу «Выживалити».

По словам экс-жены футболиста Александра Кержакова, в начале проекта ее госпитализировали после падения на испытании. Тогда ей сделали укол в больнице и отпустили.

«Но поставили его [укол] неправильно, поскольку лекарство попало в жировую прослойку — не туда, куда нужно. Это могло вызвать воспаление и сепсис, поэтому мне прописали антибиотики. Я находилась на лечении на протяжении всего шоу», — поделилась блогерша.

Тюльпанова продолжила съемки, так как не хотела покидать шоу после первой же травмы. Однако к концу проекта блогерша снова травмировалась во время испытания: у нее разорвалось сухожилие на руке, из-за чего ей пришлось делать операцию.

«Я пять недель ходила в гипсе, потом еще долго разрабатывала палец», — поделилась Тюльпанова.

Второй сезон реалити-шоу «Выживалити» выйдет 14 февраля на телеканале «Пятница!». Ведущим соревновательного реалити останется актер Вадим Демчог. Всего за главный приз в 10 млн рублей поборются 16 звездных участников.

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