Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лолита заявила, что стала чаще прикладываться к бутылке: «Нужна срочная помощь»

Певица Лолита заявила, что стала чаще пить минеральную воду
close
Пресс-служба/Звук

Певица Лолита Милявская заявила в Telegram-канале, что стала чаще пить минеральную воду.

«Мне кажется, мне нужна срочная помощь. Я чувствую, я очень часто стала прикладываться к бутылке», — поделилась артистка.

Милявская предложила поклонникам чаще пить минеральную воду из-за ее полезных свойств.

«Только не переборщите. Помню, «перепила» в Ессентуках, да еще и за пару часов до концерта», — отметила певица.

Милявская рассказывала, что у нее нейтральное отношение к алкоголю. Она может позволить себе выпить спиртное раз в два-три месяца, но не чаще. Так как у нее нет такой потребности.

16 февраля Лолита сообщила, что была вынуждена отменить концерт в Волгограде. Мероприятие должно было пройти 5 марта.

16 февраля Telegram-канал «Пермь №1» заявил, что концерт Милявской отменили после жалоб общественников. Милявская опровергла новость об отмене концерта. Она заявила, что продажа билетов идет в штатном режиме. Выступление Лолиты состоится 19 марта в СК им. Сухарева.

Ранее Лолита раскрыла размер своей пенсии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами