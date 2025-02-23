Лолита заявила, что стала чаще прикладываться к бутылке: «Нужна срочная помощь»

Певица Лолита Милявская заявила в Telegram-канале, что стала чаще пить минеральную воду.

«Мне кажется, мне нужна срочная помощь. Я чувствую, я очень часто стала прикладываться к бутылке», — поделилась артистка.

Милявская предложила поклонникам чаще пить минеральную воду из-за ее полезных свойств.

«Только не переборщите. Помню, «перепила» в Ессентуках, да еще и за пару часов до концерта», — отметила певица.

Милявская рассказывала, что у нее нейтральное отношение к алкоголю. Она может позволить себе выпить спиртное раз в два-три месяца, но не чаще. Так как у нее нет такой потребности.

16 февраля Лолита сообщила, что была вынуждена отменить концерт в Волгограде. Мероприятие должно было пройти 5 марта.

16 февраля Telegram-канал «Пермь №1» заявил, что концерт Милявской отменили после жалоб общественников. Милявская опровергла новость об отмене концерта. Она заявила, что продажа билетов идет в штатном режиме. Выступление Лолиты состоится 19 марта в СК им. Сухарева.

Ранее Лолита раскрыла размер своей пенсии.