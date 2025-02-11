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Омаров рассказал, почему его дочери от Бородиной не было на выписке из роддома

Бизнесмен Омаров заявил, что дочь не познакомилась с новорожденным братом из-за школы
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zimamoscow/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бизнесмен Курбан Омаров подтвердил в беседе с изданием «СтарХит», что его дочери от Ксении Бородиной Теоны не было во время выписки его новой жены из роддома.

Омаров признался, что очень хотел видеть дочь во время выписки и познакомить ее с новорожденным сыном. По словам предпринимателя, для него важно, чтобы у детей с самого начала возникла связь. Изначально девочка должна была прийти на выписку, но помешала школа.

«Я заранее спрашивал через няню, сможет ли она прийти, и мне сказали, что да, все получится. Но в день выписки вдруг выяснилось, что Теону не отпустили из школы. Очень надеюсь, что скоро она познакомится с братиком, потому что он уже часть ее семьи, а она — часть его», — отметил бизнесмен.

10 февраля жена Курбана Омарова Валерия сообщила, что родила сына. Она поделилась кадрами с выписки из роддома.

По словам Валерии, малыш появился на свет 1 февраля. Блогерша похвалила роддом, врачей и весь медперсонал. Омаров присутствовал на родах.

Омаров стал известен после брака с телеведущей Ксенией Бородиной. Они были женаты с 2015 по 2021 год. В их союзе родилась дочь Теона. У бизнесмена также есть сын Омар от первого брака.

Ранее Бородина ответила на обвинения, что не берет дочерей в поездки.

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