Бывший муж Бородиной стал отцом в третий раз

Жена Курбана Омарова Валерия сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что родила сына.

По словам Валерии, малыш появился на свет 1 февраля. Блогерша похвалила роддом, врачей и весь медперсонал. Омаров присутствовал на родах.

«Все прошло словно в самом прекрасном сне… Я услышала первый крик своего сына! Мой муж был рядом, держал меня за руку. Спасибо, родной, с тобой я чувствовала себя так спокойно. Теперь кажется, что меня на земле удерживает не гравитация, а мой малыш», — поделилась блогерша.

Омаров стал известен после брака с телеведущей Ксенией Бородиной. Они были женаты с 2015 по 2021 год. В их союзе родилась дочь Теона. У бизнесмена также есть сын Омар от первого брака.

Омаров рассказал о романе с Валерией в 2022 году. В мае 2024 года бизнесмен женился на возлюбленной. В июле предприниматель признался, что находился в отношениях с Валерией, когда был женат. Девушка ушла от него, как только узнала о супруге. Омаров заявил, что ему потребовалось полгода, чтобы вернуть возлюбленную.

Омаров заявлял, что до встречи с Валерией «жил как на пороховой бочке». Предприниматель заявил, что «вырос» с супругой, несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте.

Ранее Бородина ответила на обвинения, что не берет дочерей в поездки.