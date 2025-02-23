Фильм «Анора» завоевал награды на церемонии Independent Spirit Awards

Фильм «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера, где роль второго плана играет российский актер Юрий Борисов, получил три главные награды на церемонии Independent Spirit Awards. Об этом пишет журнал Variety.

В заявлении говорится, что картина завоевала награды в номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучшее исполнение главной роли».

До этого Борисов посмеялся над сравнением его с Золушкой из-за номинации на многие международные награды. В частности, на «Золотой глобус», «Оскар» и BAFTA. Он считает, что сравнения с такой сказочной героиней пока несвоевременные. По мнению Борисова, его достижения нужно оценить позже, а не сейчас.

Актер также признался, что ему сложно чувствовать радость из-за своей номинации на премию «Оскар». По словам артиста, ему хочется «залезть куда-нибудь в темное место и переждать, пока волна пройдет».

Ранее Ксения Бородина сравнила Борисова с Бодровым.