Бородина сравнила Борисова с Бодровым

Телеведущая Бородина заявила, что Борисов напомнил ей Бодрова в «Аноре»

borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Ксения Бородина призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в фильме «Анора» Юра Борисов напомнил ей звезду «Брата» Сергея Бодрова.

По мнению Бородиной, Борисов сыграл «самого здравомыслящего» персонажа в картине. Она назвала «Анору» современной версией золушки с печальным финалом.

«В современном поколении нет ценностей, помните, армянский священник это говорил. А тут Юра со своей ролью. Такой душевный… Включенный… Молодец он», — заявила телеведущая.

Бородина также выделила Марка Эйдельштейна и похвалила его игру. Она назвала актера одним из своих самых любимых среди молодых.

«Роль мажорчика он показал идеально. Они все такие и есть…» — отметила знаменитость.

23 января стало известно, что Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за драмеди «Анора». Конкуренцию ему составят: Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»).

Церемония вручения премии «Оскар-2025» пройдет 2 марта 2025 года.

Ранее режиссер Умаров рассказал, как изменился Борисов после номинаций на международные премии.