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«Трепетный разговор»: худрук «Ленкома» рассказал, как вернул Захарову в театр

Худрук «Ленкома» Панков договорился с актрисой Захаровой остановить обиды
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Илья Питалев/РИА «Новости»

Художественный руководитель «Ленком Марка Захарова» Владимир Панков рассказал, как вернул в театр дочь его многолетнего худрука — народную артистку России Александру Захарову. Панкова цитирует ТАСС.

По словам Панкова, он договорился с 62-летней актрисой остановить обиды и работать дальше над новыми постановками.

«Я также встретился и с Александрой Захаровой, это тоже был хороший разговор и искренний, трепетный. Александра Марковна возвращается в спектакль «Вишневый сад», — сказал он.

Новый худрук театра подчеркнул, что индивидуально проводит беседы со всеми актерами труппы, чтобы настроиться друг на друга и на позитивные эмоции.

Захарова является актрисой «Ленкома» с 1983 года. В январе 2025 года стало известно, что на фоне конфликта с экс-директором учреждения культуры Марком Варшавером актриса и ее коллега Дмитрий Певцов покидают театр.

22 февраля Панков сообщил, что ему удалось вернуть в театр Певцова и Захарову.

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