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«Это неуважение»: Джастин Бибер сорвался на папарацци

Певец Джастин Бибер потребовал от папарацци снимать его молча
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Joe Camporeale/USA TODAY/Reuters

Канадский поп-певец Джастин Бибер сорвался на папарацци в Лос-Анджелесе (США). Об этом пишет TMZ.

Фотограф сказал Биберу, выходящему из кафе после завтрака вместе со своей супругой моделью Хейли Бибер, «спасибо».

Неожиданно певец остановился и заявил, что благодарить его вот так ни за что — это неуважительно.

«Это неуважение. Просто снимай свои фото молча и дай мне заниматься своими делами», — сказал вышедший из себя артист.

Накануне Бибер заявил, что отказался от правил ради любви.

«Я узнал, что любовь сильнее правил, а я так долго старался следовать правилам. Теперь я понимаю, что делать этого не стоило. Чтобы получать любовь, нужно открыть для нее свою жизнь», — написал Джастин Бибер.

Ранее режиссер фильма о Трампе лишился всех контрактов.

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