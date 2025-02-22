Певцов объяснил, почему вернулся в «Ленком»

Народный артист России Дмитрий Певцов прокомментировал новость о своем возвращении в театр «Ленком Марка Захарова». Обращение к поклонникам он опубликовал в своем Telegram-канале.

Он объяснил, что вернулся в театр благодаря неравнодушным зрителям и новому художественному руководителю учреждения культуры — Владимиру Панкову.

«Мои многоуважаемые, дорогие, неравнодушные подписчики, а также те, кто любит театр в принципе как институт, хочу сказать вам большое спасибо. Именно благодаря вашим пламенным посланиям произошло то, что произошло: я вернулся в театр «Ленком», который сейчас возглавляет Владимир Панков», — сказал он.

Дмитрий Певцов вновь выйдет на сцену в спектакле «Юнона и Авось».

22 февраля стало известно, что Дмитрий Певцов и Александра Захарова, ушедшие в январе 2025 года после конфликта с экс-директором театра Марком Варшавером.

Ранее режиссер фильма о Трампе лишился всех контрактов.